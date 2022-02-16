Майстер-клас із квілінгу провели у Хмельницькій школі іконопису "Нікош". Про це Суспільному розповіла її директорка Юлія Неліна. За її словами, викладачів школи і відвідувачів зацікавила техніка виготовлення об’ємних предметів з паперу або металу, започаткована ще у 1200 році. На майстер-класі побували кореспонденти Суспільного.

"З самого початку ми проклеїмо контур всього нашого виробу. Частинку робимо і будемо робити наші інші елементи, які відрізняються. Завершуємо на куточку, там відрізаємо". Так розпочинає урок директорка школи іконопису Юлія Неліна. Жінка каже: у роботі використовують смужки кольорового паперу, вони мають бути інших кольорів, світліші за контур. З них виготовляють внутрішні деталі.

У техніці квілінгу смужку паперу звивають у щільну спіраль. Внутрішні деталі накручуються на інструмент, далі з них формують або коло, або трикутник, або вставляють подетально всередину, згідно малюнку, так, щоб вона приклеїлась до листка. Для цього склеюють смужку із коротких стрічок різних кольорів.

Учасниця майстер класу Інна Наумова каже: не знала про таку техніку, тому прийшла спробувати. Розповідає: "На перший погляд, воно виглядало ніби-то важко, але тут все, в принципі, зрозуміло. Головне - наробити правильні кілечки і створити самостійну собі форму, яку я хочу, чи яка підходить до конкретного малюнку. На майбутнє, може, зроблю також якусь цікаву ідею, якусь картину. Я вже питала: можна навіть, хто не вміє, можна створити з паперу ікону. Хто не вміє малювати ікони, можна створити з паперу образ Ісуса Христа, наприклад".

Викладачка школи іконопису Ольга Войтюк каже: майже завершила свою роботу. Розповідає, що добираючи кольори і виготовляючи дрібні деталі, над своєю роботою пропрацювала десять годин: "Спочатку думала, шо це дуже швидко робиться. Але справа в тому, що кожен елемент треба скручувати, потім гарно посадити на клей так, щоб він міцно тримався, і це займає досить багато часу. Цікавість в тому, що тут можна проявити власну творчість саме підбором різних відтінків, різних форм і кольорів".

У металі техніку квілінг використовували при виготовленні ікон в старовину, розповідає директорка школи іконопису Юлія Неліна: " Її використовували священнослужителі скручуванням з позолоти і виготовляли з цієї техніки рамки, орнаменти. В самому іконописі вона почала використовуватися ще з 1200 року священнослужителями. Вони використовували позолоту для того, щоб оформити рамку. Ікона прикрашена технікою квілінг, але там використовується метал".

За словами Юлії Неліної, за допомогою техніки квілінг можна виготовляти як ікони, так і святкові листівки чи подарунки.

Читайте також