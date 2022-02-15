Факультет основ вивчення смартфону у Хмельницькому набуває популярності

Українці, яким виповнилося 60, можуть заплатити за комірне віртуальною тисячею за вакцінацію. Про це суспільному розповіла головна спеціалістка відділу цифровізації Хмельницької обласної державної адміністрації Вікторія Остапюк. За її словами, є й інші новації у використанні ковідної тисячі. Які саме - у матеріалі Суспільного.

Викладачка основ вивчення смартфону Хмельницького університету третього віку Марія Капустян каже: раніше найбільше цікавило студентів, яким за 60 - аптека і театр. Відтепер, додає, студенти не менш жваво цікавляться й оплатою за комірне через єПідтримку. Бо як сплачувати за комунальні послуги в інтернеті, слухачі, вже знають і користуються.

Віртуальною тисячею за два щеплення від ковіду відтепер можна оплатити комунальні послуги всім, хто досяг 60-тирічного віку, розповідає Вікторія Остапюк із відділу цифровізації облдержадміністрації: "Всі пенсіонери можуть розрахуватися за комунальні послуги. З вчорашнього дня люди на всіх форумах обговорюють те, що можна оплатити комунальні".

Хмельничанка Антоніна Підлісна каже: добре, що за вакцинальну тисячу можна отримати більше послуг. Свою тисячу, каже, витратила на медикаменти, бо заплатити за комірне тисячі б не вистачило: "Трохи більше двох тисяч в місяць комунальних. Тисяча нічого не вирішує. Тисяча - це як крапля в морі".

70-тирічний хмельничанин Ігор Мещишин розповідає: щоби навчитися користуватися смартфоном, встановити застосунок, отримати тисячу та знати, як її витратити, разом з дружиною стали студентами університету третього віку.

Кураторка університету Марина Куриляк каже, що факультет основ вивчення смартфону - один із найпопулярніших серед 23-х факультетів університету. "Попит тросте. Багато кого цікавить питання використання цієї підтримки. Категорія вікова - це люди пенсійного віку 60+, люди, що проживають в місті Хмельницькому, можуть відвідувати це заняття безкоштовно. З приєднаних сіл можуть приїжджати також", - каже кураторка.

За її словами, люди, яким за 60, за кілька занять вивчають основи користування смартфону, якщо мають такий гаджет: "Питання більше, мабуть, до телефонних апаратів, тому що не всі підтримують цю функцію електронного гаманця".

Ігор Мещишин каже: "В мене смартфон такої моделі, на яку я не можу влаштувати технологію. Це та технологія, коли клієнт розраховується в магазині за товар".

За словами Вікторії Остапюк, літні люди мають можливість отримати від держави безкоштовний гаджет: "На початку березня можливо буде вже подати заявку, щоб отримати смартфон, і буквально на початку осені всі вже будуть отримувати смартфони".

Ігор Мещишин на такі нововведення каже: "Мабуть, це рекламна фішка, це дуже коштовний прилад, забезпечити всіх пенсіонерів таким приладом – це дуже проблематично для нашої держави, яка зараз потерпає від наближення війни".

За словами Вікторії Остапюк, в отримання тисячі за зелений сертифікат теж мало хто вірив, та тепер її отримують. Та каже: термін використання віртуальної тисячі тепер не 4 місяці, а дев'ять. Коли ж користувач за цей період не витратить свою тисячу, вона повернеться в державний бюджет.

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