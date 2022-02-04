9 людей бустерною дозою проти коронавірусу щепили медики мобільної бригади Степанівської амбулаторії. Бригади створили, аби вакцинувати проти коронавірусу пацієнтів старших за 60 років та маломобільні групи людей.

Термоконтейнер із вакциною, тонометр, пульсоксиметр та медикаменти для надання невідкладної допомоги медики Степанівської амбулаторії беруть із собою. Усе це знадобиться для вакцинації пацієнтів на дому, — розповідає медсестра Тетяна Помацька.

"Їдемо до маломобільних людей, до тих, кого нема кому підвезти. Наша амбулаторія обслуговує кілька сіл", — каже Тетяна Помацька.

"За день до 20-ти пацієнтів"

За день мобільна бригада може щепити на дому до 20-ти пацієнтів, — каже Тетяна Памацька.

Зробити бустерну дозу проти коронавірусу медики приїхали до Василя Левчука. Чоловік вакцинується Модерною. Дві попередніх дози, каже, зробив AstraZeneca.

Марія Ошур зі Степанівки теж викликала медиків додому. Каже, час робити бустерну дозу. Імунізується Pfizer, бо цією ж вакциною робила попередні дві дози. Побічних реакцій не було.

"Я то нікуди майже не виходжу, то не боюся нікого заразити. Мені вже 90 і мені дуже важко ходити, то це мені дуже зручно", — розповідає Марія Ошур.

Степанівська амбулаторія обслуговує 2000 пацієнтів, — каже лікар Антон Парнікоза.

У них в наявності є всі вакцини, додає Парнікоза.

В разі чого можна викликати мобільну бригаду

якщо через стан здоров’я особи не можуть самостійно пересуватись

в місця, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим

в громади, де рівень вакцинації літніх людей є дуже низьким

Фото: Суспільне

Залишити заявку на виїзд бригади можуть й організовані колективи з понад 100 осіб.

Щоб викликати мобільну бригаду необхідно зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи звернутись до сімейного лікаря.

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