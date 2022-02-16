"Здай кров — врятуй життя". Вінницькі патрульні долучилися до акції

20 працівників патрульної поліції здали кров в обласному центрі служби крові. Приїхали з різних районів області. Зоорганізувалися в рамках всеукраїнської акції “Здай кров — врятуй життя”.

Фото: Суспільне Вінниця

Старший лейтенант Сергій Яровенко, працює у Липовецькому відділенні поліції. Каже, кров здає не вперше.

"Потрібно не бути байдужими, то й до нас не будуть байдужими люди", — розповідає Сергій Яровенко.

Фото: Суспільне Вінниця

Медичний директор обласного центру служби крові Тамара Павленко, каже, такої кількості донорів замало. Протягом дня їх має бути 60-70.

Поки ж нестачі крові чи її компонентів у центрі немає.

Готуючись до здачі крові, необхідно дотримуватись таких правил:

Напередодні, ввечері, необхідно повечеряти, при цьому не можна вживати жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь.

У день дачі крові бажано відпочити, легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ, інтенсивне фізичне навантаження, прийом алкоголю. Не бажано в цей день управляти транспортними засобами через емоційне збудження, яке буває, як правило, у всіх.

За 2 години до та 2 години після дачі крові палити небезпечно

Що робити перед здачею крові:

намагайтесь регулярно і збалансовано харчуватися, напередодні здачі дотримуйтесь спеціальної дієти;

вживайте побільше рідини;

відмовтесь від вживання алкоголю за 48 годин до процедури;

утримайтеся від вживання аспірину, анальгіну і ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури;

по можливості, не паліть за годину до процедури;

обов’язково виспіться, відпочиньте.

Як харчуватися перед здачею крові:

напередодні відмовтесь від жирного, смаженого, гострого, копченого, молочних продуктів, яєць.

рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів).

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