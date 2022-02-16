"Здай кров — врятуй життя". Вінницькі патрульні долучилися до акції

20 працівників патрульної поліції здали кров в обласному центрі служби крові. Приїхали з різних районів області. Зоорганізувалися в рамках всеукраїнської акції “Здай кров — врятуй життя”.
Фото: Суспільне Вінниця
Старший лейтенант Сергій Яровенко, працює у Липовецькому відділенні поліції. Каже, кров здає не вперше.
"Потрібно не бути байдужими, то й до нас не будуть байдужими люди", — розповідає Сергій Яровенко.
Фото: Суспільне Вінниця
Медичний директор обласного центру служби крові Тамара Павленко, каже, такої кількості донорів замало. Протягом дня їх має бути 60-70.
Поки ж нестачі крові чи її компонентів у центрі немає.
Готуючись до здачі крові, необхідно дотримуватись таких правил:
- Напередодні, ввечері, необхідно повечеряти, при цьому не можна вживати жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь.
- У день дачі крові бажано відпочити, легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ, інтенсивне фізичне навантаження, прийом алкоголю. Не бажано в цей день управляти транспортними засобами через емоційне збудження, яке буває, як правило, у всіх.
- За 2 години до та 2 години після дачі крові палити небезпечно
Що робити перед здачею крові:
- намагайтесь регулярно і збалансовано харчуватися, напередодні здачі дотримуйтесь спеціальної дієти;
- вживайте побільше рідини;
- відмовтесь від вживання алкоголю за 48 годин до процедури;
- утримайтеся від вживання аспірину, анальгіну і ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури;
- по можливості, не паліть за годину до процедури;
- обов’язково виспіться, відпочиньте.
Як харчуватися перед здачею крові:
- напередодні відмовтесь від жирного, смаженого, гострого, копченого, молочних продуктів, яєць.
- рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів).
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