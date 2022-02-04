На Вінниччині 392 аптеки беруть участь у програмі "Доступні ліки". 259 із них відпускають інсуліни, повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

“Доступні ліки” — це програма, за якою пацієнти можуть отримати безоплатно або ж із невеликою доплатою препарати для лікування хронічних захворювань.

За програмою ліки можна отримати:

від серцево-судинних хвороб;

від діабету 2 типу;

для профілактики інфарктів та інсультів;

від бронхіальної астми;

від розладів психіки та поведінки;

від епілепсії;

від нецукрового діабету;

інсулінозалежного діабету (1 тип).

Електронний рецепт

Медикаменти за державною програмою аптеки видають пацієнтам за наявності електронного рецепта. Його видає сімейний лікар або ж профільний спеціаліст. Е-рецепт можна отримати на мобільний у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження або у роздрукованому вигляді.

Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу, а також для профілактики інсультів та інфарктів електронний рецепт на “Доступні ліки” виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація.

Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар, який буде керуватися саме планом лікування, складеним ендокринологом.

Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує лише психіатр. А ось пацієнтам із епілепсією Е-рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр.

Як отримати ліки в аптеці

Отримати безоплатні або з невеликою доплатою ліки за електронним рецептом можна в аптеці, яка бере участь у державній програмі. Адресу такої можна знайти на сторінці НСЗУ у розділі “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. Карта покаже перелік аптек, де можна отримати медикаменти.

Щоб отримати ліки, пацієнту необхідно назвати фармацевту номер електронного рецепта, переконавшись перед цим, що необхідні препарати є у потрібній кількості. Відтак назвати код підтвердження й отримати потрібні ліки.

За відсутності в аптеці лікарського засобу, який потрібен пацієнту, він не називає код підтвердження рецепта, і має звернутися до іншої аптеки або ж замовити той лікарських засіб. Аптека, яка має договір із НСЗУ, не має права відмовити у цій послузі. В іншому випадку, потрібно звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Що відомо

З 01 квітня 2019 року Національна служба здоров'я адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки". Ця програма була впроваджена у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків.

За весь час роботи е-рецепту по програмі “Доступні ліки” у Вінницькій області погашено 1,56 млн рецептів. З них на інсуліни — 19,8 тис. Е-рецептів.

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