Сцену Львівської опери відремонтують за 111 мільйонів гривень

Сцену Львівського оперного театру капітально відремонтують за 111 мільйонів гривень. Закупити хочуть і сучасне обладнання, адже те, що зараз там є, встановили 38 років тому. Тоді востаннє і реконструювали сцену. Про це Суспільному розповів головний інженер театру Ігор Вуглевич.

Майже щодня на сцені у Оперному театрі по декілька годин репетицій та мінімум по одній виставі. 10 років там працює Людмила Корсун.

"Звичайно, я вважаю, що сцена потребує модернізації, адже час не стоїть на місці, технічний прогрес. Відповідно, вимоги до нових постановок теж збільшуються і, скажімо так, ті можливості, які є на цей час, не виправдовують ті потреби, які зараз вимагають нові постановки, нові режисери", — каже солістка опери Людмила Корсун.

Суспільне Львів Сцена Оперного театру

Востаннє сцену капітально ремонтували у 1984 році. У жовтні минулого року провели тендер, аби її реконструювати. Вартість робіт 111 мільйонів гривень.

"Ми вже поміняли чотири софітні підйоми, поміняли вже 170 прожекторів, закуплено два генератори вітру. Також поміняли колосниковий настил сцени. Також підвели кабелі, бо в нас підстанція стоїть на території театру Заньковецької, проведені нові кабелі вже кинуті кабелі силові", — каже головний інженер Ігор Вуглевич.

Цьогоріч планують замінити усі лебідки, планшет сцени та встановити нове обладнання – новий пульт режисера та модернізувати управління сценою.

Суспільне Львів Пульт управління нижньою механізацією сцени із видом на сцену

"За допомогою пульта управління нижньою механізацією сцени можна підіймати ряди сцени, яких є чотири та кожен ряд має ще три майданчики. Звичайне аналогове управління, тобто ви тумблер включаєте і воно рухається. Виключаєте – воно перестає. Ну архаїчна система – потребує заміни. Буде цифрове, буде Touch Screen великий екран, на якому можна буде пальцем це все переміщати", — каже начальник служби електромеханізації сцени Андрій Стащишин.

Ці роботи мають розпочати влітку. У цей час Опера продовжить роботу.

"Ми плануємо орієнтовно на 3 місяці закрити оркестрову яму. Це липень, серпень, вересень. Буде пожежна завіса закрита. Знімемо 5 рядів крісел і будуть такі невеликі вистави", — каже головний інженер Ігор Вуглевич.

За словами Ігоря Вуглевича, на час ремонту у Опері будуть проводити невеликі вистави.

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