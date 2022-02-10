Львівський Музей історії релігії відреставрують за 27 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету. Там повністю відновлять експозиційні зали — замінять підлогу, вікна, двері, усю електрику. Ремонтні роботи розпочали у січні.

За цей час частково замінили столярку, тобто встановили дерев’яні двері, віконні склопакети. Зараз взялися за демонтаж підлоги в одному з експозиційних залів.

"Повністю замінили всі електричні мережі. Ми зараз робимо для того, щоб прокласти гофротрубу і запихаємо мідні дроти, то сучасні технології і будемо вести монтаж. Підлога тут збивається, будемо робити стяжку. Виходити на один рівень з тими залами, щоб воно було все нормально", — каже інженер-енергетик Степан Ярошевський.

Суспільне Львів Приміщення у Музеї релігії, де роблять ремонт

Експозиційні зали займають майже три тисячі метрів квадратних. Усіх їх відремонтують, а вікна і двері відреставрують. Капітальний ремонт приміщень не робили ще з часів відколи відкрили музей, а це 70-ті роки минулого століття.

"Заміна електрики, заміна цієї старої дерев’яної підлоги, яка в деяких місцях прогинається, яка не підлягає до відновлення. Це і загально будівельні роботи, тобто відбивання штукатурки де вона відстає, пофарбування, реставрація білокам’яних елементів", — каже керівник Львівського музею історії релігії Орест Малець.

Суспільне Львів Експозиція у Музею релігії

Один із залів, де розташована виставка київського християнства, музейники відремонтували за гроші установи два роки тому. Саме за таким зразком будуть реставрувати й інші приміщення.

На час ремонту деякі експозиції тимчасово закрили, проте музей працює і приймає відвідувачів. Фонд музею налічує 60 тисяч експонатів – це 9 різних тематичних експозицій.

"Ми для себе продумали схему при якій музей не закривається. Ми закриваємо частину приміщень, зате дозволяємо відвідувачам оглядати інші. В нас є два входи. Можемо цим користуватися. У нас відбуваються відомі у Львові концерти органної музики, екскурсії в підземелля. Тут можна оглянути частину експозиції", — додає керівник музею Орест Малець.

Суспільне Львів У Львові відреставрують Музей релігії за 27 мільйонів гривень

Згодом реставраційні роботи проведуть і в підземеллях. Там мають підсилити фундаменти і замостять нову підлогу.

"Наше підземелля є найстарішим у Львові і вже понад 10 років тут велетенська кількість відвідувачів не лише зі Львова, а також — туристів...Два роки тому була підрихтована долівка, зали, йде підтримка всіх приміщень і вони думаю в скорому часі, матимуть ще кращий вигляд, аби тішити наших відвідувачів", — каже молодший науковий співробітник Музею історії релігії Андрій Афтанас.

Триватиме реставрація музею поетапно щонайменше три роки.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону