Курсує через 12 областей: до Львова прибув поїзд єдності

16 лютого до Львова прибув поїзд єдності, який курсує через 12 областей від заходу до сходу України. Це найдовший маршрут в Україні — 1806 км. Його "Укрзалізниця" запустила у грудні 2021 року.
Потяг прибув трохи швидше від графіку, перед 18:43. Він на 89% заповнений пасажирами.
"Він проходить через 12 областей і зупиняється в 7 з них. Маршрут поєднує три західні регіони: Закарпаття, Франківщину та Львівщину. На Лівобережній Україні сполучає сусідні Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області", — повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Із потяга винесли прапор України. На ньому могли залишити свої підписи присутні.
У Львові потяг мав стоянку до 19:20. Загалом у дорозі поїзд пробуде майже 29 годин.
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