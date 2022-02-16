16 лютого до Львова прибув поїзд єдності, який курсує через 12 областей від заходу до сходу України. Це найдовший маршрут в Україні — 1806 км. Його "Укрзалізниця" запустила у грудні 2021 року.

Потяг прибув трохи швидше від графіку, перед 18:43. Він на 89% заповнений пасажирами.

Суспільне Львів До Львова прибув поїзд єдності

"Він проходить через 12 областей і зупиняється в 7 з них. Маршрут поєднує три західні регіони: Закарпаття, Франківщину та Львівщину. На Лівобережній Україні сполучає сусідні Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області", — повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Суспільне Львів Курсує через 12 областей: до Львова прибув поїзд єдності

Із потяга винесли прапор України. На ньому могли залишити свої підписи присутні.

У Львові потяг мав стоянку до 19:20. Загалом у дорозі поїзд пробуде майже 29 годин.

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону