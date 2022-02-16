Учні гімназій та ліцеїв Івано-Франківської територіальної громади тренуються, як евакуюватися в укриття у випадку надзвичайної ситуації. Такі навчання проводитимуть до 18 лютого, розповів кореспондентці Суспільного директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук.

За його словами, відповідальність за наповнення та стан укриттів несуть керівники закладів освіти.

"Це не є такі речі, в які потрібно вкладати багато грошей. Зараз у нас заклади освіти самостійно ведуть бухгалтерський облік. Якраз у їхньому кошторисі передбачені витрати на ці питання. Тобто кожна школа може закупити необхідні речі для сховищ", — каже Ігор Максимчук.

Фото: Суспільне Карпати

У ліцеї № 25 із динаміків у коридорах тричі лунають звуки сирени. Опісля начальниця штабу цивільного захисту населення навчального закладу Наталія Багрійчук просить учнів негайно перейти у підвал, уникати штовханини та не панікувати.

"Увага! Говорить штаб цивільного захисту ліцею. Отримано повідомлення про повітряну тривогу", — оголошує Наталія Багрійчук.

Учні разом із працівниками ліцею через різні виходи йдуть в укриття. Ось так розпочинаються тренування евакуації у випадку надзвичайної ситуації. У підвалі евакуйовані перебувають декілька хвилин. Ознайомлюються із приміщенням та виходять на вулицю.

Фото: Суспільне Карпати

Напередодні вчителі попередили школярів про ці тренування та розповіли, як поводитися під час евакуації в укриття, каже учень ліцею Владислав Новосельський.

"Що робити в бомбосховищі, що брати зі собою, чого не варто, як поводитися там. Довгий час уже триває війна. Є велика небезпека нападу і це — важливо, щоб швидко й оперативно діти зайшли у сховище і не виникло жодної небезпеки", — розповідає Владислав Новосельський.

У такому укритті можна перебувати 2-3 години. Всередині працює вентиляція, є світло, вода, аптечка, ліхтарики та свічки на випадок відімкнення електроенергії, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Антоніна Гонтар, яка відповідає за евакуацію працівників та учнів в укриття.

"Обов’язково учитель повинен узяти журнал, щоб перевірити кількість дітей на вході й виході з укриття. Коли починається евакуація, я маю свої завдання: дивлюся, чи всіх дітей вивели, і коли вже останні учні заходять, я йду рапортувати директору, що ліцей № 25 уже весь перебуває у підвальному приміщенні", — пояснює Антоніна Гонтар.

Фото: Суспільне Карпати

У ліцеї № 25 навчаються понад 1 700 учнів, каже директорка навчального закладу Світлана Якимів. Тренування розділили на дві частини, щоб у них взяли участь школярі, які навчаються у різні зміни, каже керівниця. За її словами, упродовж року для працівників у ліцеї проводять навчання щодо поводження у надзвичайних ситуаціях.

"Ми створили групи цивільного захисту, які ведуть переважно мої заступники. Вони розповідають педагогам та технічним працівникам, що мають робити у тому чи іншому випадку. Є передбачені алгоритми дій на кожну надзвичайну ситуацію і за цим алгоритмом ми й працюємо", — каже Світлана Якимів.

За словами Ігоря Максимчука, приблизно 50% закладів освіти Івано-Франківської територіальної громади мають підвали, придатні для укриття.

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