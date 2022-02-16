Перший соціальний автобус їздить селами Підволочиської громади. Проїзд у ньому безплатний. Про це Суспільному розповів голова громади Віталій Дацко.

За його словами, через те, що в селах Клебанівка та Шевченкове Підволочиської громади була проблема з автобусним сполученням, селищна рада оголосила тендер для перевезення пасажирів. Торік на сесії прийняли рішення купити муніципальний автобус.

"На це з бюджету громади виділили 195 тисяч гривень. Автобус буде їздити у вівторок, середу і четвер. Маршрут охоплює половину сіл нашої громади", – розповів Віталій Дацко.

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