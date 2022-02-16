Лікарняний лист без візиту до лікаря: як це діє у Хмельницькому

19 тисяч 905 медичних висновків по Хмельницькій області створили лікарі комунальних медзакладів, починаючи з 9 лютого. Про це розповіла головна позаштатна експертка з сімейної медицини Валентна Гесаль. За її словами, саме з цього часу міністерство охорони здоров’я дозволило видавати лікарняні пацієнтам без візиту до лікаря. При цьому хворий повинен мати прояви ковіду.

Сімейна лікарка Уляна Козій консультує телефоном пацієнта. В амбулаторію чоловік звертався раніше, розповідає Уляна Козій, бо в нього були симптоми коронавірусу: "Направили на ПЛР-тест, він прийшов позитивний. Тоді ми до нього телефонуємо і дізнаємося, який у нього стан. Повідомляємо йому результат. Якщо потрібно, коригуємо лікування. І продовжуємо вже лікарняний дистанційно".

З 9 лютого лист непрацездатності можна оформити без візиту до лікаря, розповідає Уляна Козій. Це стосується пацієнтів, які мають симптоми ковіду чи застуди. Лікарі їх консультують в телефонному режимі. Медичний висновок створюють в електронному вигляді, каже лікарка. Та пояснює: "Направляємо на ПЛР за потреби, якщо там є відповідні скарги. За умови, якщо ПЛР приходить позитивний, то ми відкриваємо вам лікарняний на 5 днів з моменту звернення. Якщо на 5-й день немає симптомів і у вас стан задовільний, ми можемо закривати дистанційно. Але, якщо є далі симптоматика, ми тоді продовжуємо, але за умови, якщо ми вже робимо огляд".

Хмельничанин Олександр Гаман відкривав лікарняний 4 дні тому в телефонному режимі. Чоловік розповідає: отримав позитивний тест на ковід. Сьогодні вирішив прийти на огляд, аби лікарка послухала: "Уляна Миколаївна призначила лікування. Пролікувався. Зараз вже п’ятий день. Прийшов закривати лікарняний. Почуваю себе добре. Виходжу на роботу".

Електронний медичний висновок, розповідає Уляна Козій, має термін непрацездатності та статус «виконано», що означає, що лікарняний отримає роботодавець.

Кількість створених медичних висновків у Хмельницькій області, розповідає головна позаштатна експертка з сімейної медицини Валентна Гесаль, є у вільному доступі: "На сайті Національної служби здоров’я України є такі аналітичні панелі. З того часу, як можна було видавати дистанційно листки, створено таких висновків по області 19 тисяч 905".

Валентина Гесаль додає: можливість лікаря консультувати пацієнта дистанційно та відкривати медичний висновок зменшить вірогідність заразити один одного.

"Це скорочує і контакт пацієнта з лікарем безпосередній із загрозою як для одного, так і для другого заразитися ковідом. І я б не сказала, що розвантажує лікаря значно, тому що на телефонні розмови. Трішки, звичайно, роботу полегшує і, тим більше, що лікар може зв’язатися з пацієнтом і в позаробочий час", - каже Валентина Гесаль. За її словами, після закриття медичного висновка лікарем роботодавець автоматично отримає лікарняний лист.

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