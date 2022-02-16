Хмельниччина: за добу зробили 1272 щеплення від COVID-19

За минулу добу в Хмельницькій області медпрацівники зробили 1272 щеплення від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА на офіційному сайті.

Зазначається, що 432 жителі області отримали перше щеплення, 656 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 920763 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами охоплено 440888 жителів області, бустерною дозою – 10957 людей, а додатковою дозою вакцини – 382 жителі Хмельниччини.

Читайте також