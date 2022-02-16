З 21 лютого студенти Чернівецького національного університету перейдуть на комбіновану форму навчання. Заняття проводитимуть очно та дистанційно.

Про це Суспільному сказав начальник відділу з інформаційної діяльності та комунікацій ЧНУ Віталій Кіндзерський.

За його словами, факультети самостійно вирішуватимуть, які заняття проводити очно.

Чернівецький національний університет перейшов на дистанційну форму навчання з 1 лютого. Тоді лекції та практичні заняття проводили онлайн. Пізніше дистанційну форму продовжили до 25 лютого. Це було пов'язано із захворюваністю викладачів на COVID-19.

Що відомо

Загалом в області виявили 147 608 випадків інфікування коронавірусом, 120 733 людей одужали, а 3 241 померла.

Читайте також

Стало відомо, які школи Буковини не вийшли на очне навчання

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]