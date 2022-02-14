Стало відомо, які школи Буковини не вийшли на очне навчання

У Чернівецькій області 98% шкіл відновили очне навчання. За парти не повернулися учні чотирьох закладів.

Про це повідомили на сайті облдержадміністрації.

За змішаною формою працюють дві школи, це приватна гімназія "Соломон" в Чернівцях та Димківський навчально-виховний комплекс у Глибоцькій громаді.

У коментарі Суспільному в гімназії повідомили, що учні 1-4 класів вчаться очно. Натомість інші класи навчаються дистанційно. Це пов'язано з тим, що батьки вирішили продовжити дистанційне навчання, доки в місті спалах COVID-19.

Також у двох закладах вчаться дистанційно. У Вижницькій гімназії ― через захворюваність на ГРВІ, в навчально-виховному комплексі "Лідер" – через ремонт.

Окрім шкіл, з 14 лютого очні заняття відновили ліцеї, училища, технікуми та коледжі. Також дозволили відвідувати гуртки й секції. Громадам дозволили переводити школи на дистанційне навчання в разі збільшення кількості інфікованим коронавірусом.

Що відомо

Станом на 14 лютого у школах на COVID-19 хворіє 206 учнів та 110 працівників. У дитсадках на коронавірус інфікувалися 21 вихованець та 87 працівників.

З понад 360 садочків не працюють вісім.

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Дистанційне навчання запровадили 21 січня. Учні перебували на дистанційному впродовж трьох тижнів.

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