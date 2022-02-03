У листопаді 2021 року в Білгороді-Дністровському сержанта поліції, який приїхав на виклик, укусили за палець правої руки. Чоловіка, який наніс поліціянту легкі тілесні ушкодження, 1 лютого засудили до виплати моральної та матеріальної компенсації. Відповідну інформацію оприлюднили в Єдиному державному судовому реєстрі.

Відповідно до даних судового вироку, сержант приїхав на виклик та помітив обвинувачуваного у стані алкогольного сп'яніння. Той "поводячись агресивно, почав виражатись нецензурною лайкою" й намагався доторкнутися до зброї потерпілого. Обвинувачений наніс сержанту ушкодження, після чого до першого застосували сльозогінний газ та вдягли наручники. Судово-медична експертиза виявила у потерпілого сержанта рани від укусів третього пальця правої руки.

Потерпілий зазначив, що коли він намагався одягнути обвинуваченому металеві кайданки, то чоловік вкусив його за палець. Під час досудового слідства він просив стягнути з обвинуваченого 1 577 грн майнової шкоди та 500 000 грн моральної.

Обвинувачений визнав свою провину й розкраявся, але зазначив, що на порозі побачив одного працівника поліції, а поряд із ним був хлопець, одягнутий не за формою, з автоматом. Вони представилися працівниками поліції й пояснили, що приїхали за викликом, адже у них гучно грала музика. Пояснив, що працівники поліції надали йому свої посвідчення і внаслідок конфліктної ситуації хотіли забрати до відділку.

Злочин кваліфікували за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Алкогольне сп'яніння внесли як обтяжувальну умову.

Обвинуваченого зобов'язали виплатити 1 577 грн майнової шкоди та 5 000 грн моральної. Чоловікові також призначили випробувальний термін на один рік.

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