В Одесі водій маршрутки, яка потрапила у ДТП, сплатить травмованій пасажирці 200 тис. грн. Про це повідомили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними Малиновського районного суду, у лютому 2021 року на вулиці Ріхтера водій громадського транспорту не впорався з керуванням. Маршрутка вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулася з автівкою Nissan. На момент аварії у салоні були люди.

Водій легкового автомобіля загинув у лікарні, а пасажирка маршрутки отримала травму ноги. Після ДТП жінка не могла працювати, їй довелося пересуватися на милицях. Травмована вимагала від водія маршрутки півтора мільйона гривень відшкодування моральних збитків. Суд погодив 200 тис. грн. Також жінка отримає 38 тис. грн компенсації від страхової компанії.

Водій маршрутки визнав свою провину. Його засудили до п'яти років за ґратами, але звільнили від покарання. Чоловіку призначили іспитовий строк.

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