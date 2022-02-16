В Одесі "замінували" суди та аеропорт

16 лютого в Одесі перевіряють повідомлення про мінування аеропорту, Київського та Малиновського судів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного та пресслужби судів.

Інформація про мінування почала з'явилася приблизно о 10:00. Наразі судові установи на Варненській, 3б, та Василя Стуса, 1а, а також аеропорт на вулиці Центральний аеропорт, 2, тимчасово не працюють. З приміщень евакуювали людей.

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