Заради безпеки: на Одещині чоловік "замінував" електроопори

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік встановив муляжі гранат на електроопорах. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська.
Місцевий мешканець подзвонив до поліції та повідомив про підозрілі предмети. Коли на місце прибули поліцейські, вони визначили – на двох електроопорах повісили муляжі гранат.
Житель одного з будинків зізнався, що коли встановлював на стовпах камери відеоспостереження, вирішив убезпечити себе від крадіїв. Він закріпив поруч з технікою муляжі, які придбав на ринку.
Наразі слідчі встановлюю всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати дії чоловіка.
ГУ Нацполіції в Одеській області
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