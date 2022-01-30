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Заради безпеки: на Одещині чоловік "замінував" електроопори
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Заради безпеки: на Одещині чоловік "замінував" електроопори

Марина Повертайло
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Заради безпеки: на Одещині чоловік "замінував" електроопори ГУ Нацполіції в Одеській області

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік встановив муляжі гранат на електроопорах. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

Місцевий мешканець подзвонив до поліції та повідомив про підозрілі предмети. Коли на місце прибули поліцейські, вони визначили – на двох електроопорах повісили муляжі гранат.

Житель одного з будинків зізнався, що коли встановлював на стовпах камери відеоспостереження, вирішив убезпечити себе від крадіїв. Він закріпив поруч з технікою муляжі, які придбав на ринку.

Наразі слідчі встановлюю всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати дії чоловіка.

На Одещині невідомі "замінували" електроопориГУ Нацполіції в Одеській області

На Одещині чоловік "замінував" електроопори

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