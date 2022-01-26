"Хотів розважитись на перерві": учень повідомив про замінування школи на Одещині

17-річний учень одинадцятого класу однієї зі шкіл Одещини зателефонував у відділ поліції та повідомив про замінування навчального закладу. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Хлопця викрили та провели з ним бесіду. За його словами, він "хотів розважитися та перевірити як відреагують спецслужби".

"Я скоїв не дуже гарний вчинок, коли подзвонив у поліцію з хибним повідомленням. Я навіть не сказав назву навчального закладу і відразу кинув слухавку. Вважав, що поліція не стане перевіряти таке повідомлення, але помилився. Не повторюйте моїх дій. Я не думав, що роблю, і мені соромно", − сказав підліток.

За словами слідчої СВ Одеського районного управління поліції № 2 Лілії Марченко, раніше хлопця не притягали до відповідальності. За цей вчинок учня слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він телефонував, вилучили.

У пресслужбі Нацполіції додали, якщо дитина ще не досягла віку кримінальної відповідальності за цей вид злочину, до відповідальності будуть притягнуті її батьки.

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