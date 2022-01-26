"Хотів розважитись на перерві": учень повідомив про замінування школи на Одещині

17-річний учень одинадцятого класу однієї зі шкіл Одещини зателефонував у відділ поліції та повідомив про замінування навчального закладу. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Хлопця викрили та провели з ним бесіду. За його словами, він "хотів розважитися та перевірити як відреагують спецслужби".
"Я скоїв не дуже гарний вчинок, коли подзвонив у поліцію з хибним повідомленням. Я навіть не сказав назву навчального закладу і відразу кинув слухавку. Вважав, що поліція не стане перевіряти таке повідомлення, але помилився. Не повторюйте моїх дій. Я не думав, що роблю, і мені соромно", − сказав підліток.
За словами слідчої СВ Одеського районного управління поліції № 2 Лілії Марченко, раніше хлопця не притягали до відповідальності. За цей вчинок учня слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.259 Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідкамиКримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він телефонував, вилучили.
У пресслужбі Нацполіції додали, якщо дитина ще не досягла віку кримінальної відповідальності за цей вид злочину, до відповідальності будуть притягнуті її батьки.
Читайте також
- Сутичка в Одеській міськраді за участю нардепа: травмовані охоронці, відкрите провадження
- В Одесі "замінували" всі школи та торговельні центри
- В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами
Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області