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День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. Як це було
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День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. Як це було

Катерина Петруньо
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День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. Як це було Суспільне Закарпаття

В Ужгороді на площі Богдана Хмельницького 16 лютого до Дня єднання підняли прапор України на 30-метровий флагшток. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. ФОТОРЕПОРТАЖСуспільне Закарпаття

День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. ФОТОРЕПОРТАЖСуспільне Закарпаття

Ужгородці зробили ланцюг єдності

Після підняття прапору ужгородці взялися за руки та зробили ланцюг єдності.

День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. ФОТОРЕПОРТАЖ
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День єднання: в Ужгороді підняли прапор України. ФОТОРЕПОРТАЖ

Що відомо:

  • Президент України Володимир Зеленський, у відеозверненні до українців оголосив 16 лютого Днем єднання. Таке рішення прийняв на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією, а дату обрав як таку, коли РФ може напасти на Україну.
  • Флагшток до 30-річчя Незалежності України встановили 12 серпня в Ужгороді на площі Богдана Хмельницького. На його встановлення витратили понад шість мільйонів.

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