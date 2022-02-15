В Ужгороді 15 лютого з'явилися синьо-жовті стяги на балконах однієї з багатоповерхівок мікрорайону Боздош. Відповідне фото у Facebook опублікувала місцева мешканка Оксана Смірнова. Також світлину опублікували на сайті Закарпатської ОДА.

Oksana Smirnova/Facebook

16 лютого до Дня єднання на Закарпатті піднімуть державний прапор України на будинках і спорудах в усіх містах та селах. Указ про це видав президент Володимир Зеленський, назвавши 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу Росії, Днем єднання України.

16 лютого в Україні планують запустити "Потяг Єдності", який курсуватиме через 12 регіонів за маршрутом Рахів – Маріуполь, – повідомили на сайті Закарпатської ОДА. Він матиме понад десяток зупинок у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. У межах акції на кожній із зупинок представники місцевої влади будуть підписувати прапор України.

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