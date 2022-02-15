15 лютого у Львові відкрили клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Її створили на базі Західноукраїнського дитячого медичного центру. Орієнтовна вартість однієї операції 2-2,5 млн грн. У Львові такі операції проводитимуть за гроші з державного бюджету.

Зараз у Львові 8 дітей чекають на трансплантацію кісткового мозку. Про це розповів керівник клініки Роман Кізима. В Україні близько 200 дітей потребують такої операції. Першу трансплантацію, за словами Романа Кізими, у львівській лікарні планують зробити вже навесні цього року.

Львів’янину Олександру Туревичу зараз 12 років. 5 років тому у хлопця заболів живіт. Батьки спочатку цьому не приділяли уваги, а коли дискомфорт став тривалим – записались на обстеження. Медики встановили діагноз – нейробластома, — злоякісна пухлина 4 стадії діаметром 10 см. Утвір був у черевній порожнині.

Суспільне Львів Андрій та Олександр Туревич

"Вона була не операбельна, пухлина проходила через життєві вени, через аорту і нижню порожнисту вену, і відповідно операція там була не реальна. Почали робити хімії, після четвертого блоку ми пішли на контрольне КТ і нам сказали, що пухлина зменшилась до 3 см", — розповідає тато Олександра Андрій Туревич.

Пухлина уразила кістковий мозок хлопчика. Його лікували у Львові, а трансплантацію робили у Києві. Він сам для себе став донором. Лікування родині обійшлося у пів мільйона гривень. Усі медикаменти батьки купували самостійно. Зараз Олександр Туревич в ремісії.

А 4-річний Максимко 9 місяців тому лише почав боротись з онкологією, розповідає лікар-онколог Северин Фернеза. За цей час хлопчик отримав 12 блоків хімієтерапії.

Суспільне Львів У Львові відкрили клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку

"Він зараз на такому етапі, що ми оцінюємо його відповідь на лікування. На основі цієї відповіді ми будемо приймати рішення, що будемо робити. У майбутньому він буде якраз пацієнтом, який буде отримувати трансплантацію кісткового мозку", — каже лікар-онколог Северин Фернеза.

Про те, як відбувається трансплантація кісткового мозку, розповідає дитячий лікар-онколог Роман Кізима:

"Трансплантація кісткового мозку виглядає так, що вам приносять кістковий мозок і переливають його дуже швидко. Це не є якась драматична операція. Драматичним є сам процес якості. Тобто в той пакет кісткового мозку вкладено шалені технології, вони ідеально відпрацьовані, клітини пораховані й вони мають прижитися в конкретного донора. А він в той момент знаходиться в стерильних умовах".

Суспільне Львів Палата у клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку

Проєкт клініки втілювали понад 2 роки. На це витратили понад 40 млн грн. Це були гроші благодійників та із державного бюджету. Для пацієнтів операції будуть безплатними.

"Одномоментно ми будемо виконувати дві трансплантації разом, не більше. Зазвичай такого підрозділу в нашому медичному центрі є достатньо, тому що це пацієнт, який потребує уваги величезної кількості спеціалістів. Відповідно, два пацієнти одномоментно — це дуже багато. Враховуючи, що середній час перебування пацієнта в такому боксі є 30 днів, то можна дуже легко порахувати, що 2 помножити на 12 це є 24 пацієнти за рік", — додає Роман Кізима.

За словами Романа Кізими, першу операцію із пересадки кісткового мозку, планують зробити вже навесні цього року.

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