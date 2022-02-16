На Дніпропетровщині знайшли потонулого хлопчика, якого розшукувала поліція

На Дніпропетровщині з водойми вилучили тіло 6-річного хлопчика. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

За повідомленням від правоохоронців, дитину знайшли 15 лютого близько 20-ої години у селі Новопавлівка Синельниківського району на поверхні річки Солона у 15 метрах від берега.

Хлопчика, який не повернувся додому, кілька годин розшукували співробітники Національної поліції та місцеві мешканці.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Читайте також

- На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під лід, врятували лише одну

- На Житомирщині врятували з крижаної води чоловіка та його собаку

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро