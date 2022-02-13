На Дніпропетровщині дві дівчинки під час прогулянки провалилися під лід. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС в області.

Подія сталася 12 лютого близько 17-ої години на штучному водоймищі у балці "Калетина", поблизу вулиці Співдружності у Кривому Розі.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що одну дитину врятували місцеві мешканці. Дівчинку, віком приблизно 10 років, у шоковому стані та з переохолодженням поліцейські госпіталізували до лікарні.

Зі слів врятованої, вона перетинала водойму ще з однією дівчиною, яка також провалилася під лід.

Водолази о 19.30 виявили тіло дівчинки, віком приблизно 11 років, на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

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