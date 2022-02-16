На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 625 осіб

У 625 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 6 людей. Одужання підтвердили у 787 осіб. Медики провели 1 796 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (66 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 3, Великодедеркальська сільська ОТГ – 4, • Кременецька міська ОТГ – 32, Лановецька міська ОТГ – 13, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 13;

Тернопільський район (504 особи): Байковецька сільська ОТГ – 41, Бережанська міська ОТГ – 9, Білецька сільська ОТГ – 12, Великоберезовицька селищна ОТГ – 52, Великобірківська селищна ОТГ – 17, Великогаївська сільська ОТГ – 9, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 42, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 6, Козівська селищна ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 7, Нараївська сільська ОТГ – 1, Озернянська сільська ОТГ – 8, Підволочиська селищна ОТГ – 20, Підгороднянська сільська ОТГ – 10, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 13, Теребовлянська міська ОТГ – 20, Тернопільська міська ОТГ – 230;

Чортківський район (55 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 2, Бучацька міська ОТГ – 3, Васильковецька сільська ОТГ – 7, Гусятинська селищна ОТГ – 11, Заводська селищна ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 5, Коропецька селищна ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 4, Чортківська міська ОТГ – 13.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 142 521 особа, з них 115 732 вже видужали та 2 350 людей померли.

Що відомо: