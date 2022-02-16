День єднання: як відзначають на Тернопільщині

У Тернополі в парку "Топільче" відзначають День єднання. Про це Суспільному повідомила речниця Тернопільської облдержадміністрації Ганна Василенко.

За її словами, на захід пришло понад 700 осіб.

О 9.45 в Тернополі біля найбільшого стяга області розпочалося урочисте зібрання. Ми вели відеонтрансляцію з парку.

У парку "Топільче" підняли прапор.

Суспільне Тернопіль Підняття прапора

О 10-й годині учасники зібрання спільно виконали гімн.

Суспільне Тернопіль Виконання гімну

На Дні єднання у Тернополі священники різних конфесій разом із громадськістю молилися за мир в Україні.

Суспільне Тернопіль Молебень

Демонструючи єдність, діти пов’язали синьо-жовті стрічки військовим.

Суспільне Тернопіль Стрічки для військових

"Через Тернопільщину проходить "дорога єдності", яка була присвячена 30 річчю Незалежності України. Раніше це була дорога М-12. Вона проходить із заходу на схід. Це найбільший автошлях України. По ньому відбудеться автопробіг волонтерів, представників влади та депутатів. Стартують у Львівській області в Стрию і закінчують в Донецьку", – розповів Труш.

За словами заступника речника Нацполіції області Андрій Василика, порушень правопорядку під час відзначення Дня єднання у тернопільському парку "Топільче" не було.

Суспільне Тернопіль Прапор у парку "Топільче"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, у відеозверненні до українців оголосив 16 лютого Днем єднання. Таке рішення прийняв на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією, а дату обрав як таку, коли РФ може напасти на Україну.

Що відомо