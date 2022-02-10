Одеса займає шосте місце у світовому рейтингу міст, в яких зафіксували найбільші затори. Про це повідомила нідерландська компанія-постачальник пристроїв для GPS-навігації TomTom.

Представники фірми проаналізували 404 міста у 58 країнах світу. Вони зазначили, що в середньому поїздки одеситів тривають на 51% більше часу, ніж могли б продовжуватися на вільних дорогах. Через це Одеса зайняла шосте місце у всесвітньому рейтингу.

TomTom Погодинний рівень заторів в Одесі

Найбільше завантаження зафіксували о 17:00 - 18:00 в будні, особливо у п'ятницю. В середньому житель Одеси витрачає 195 годин на рік на перебування у заторах. У компанії зазначили, що у 2020 році одесити проводили в дорозі на 7% менше часу, ніж у 2021.

TomTom Час, витрачений у годину пік в Одесі на рік

Перше місце у рейтингу займає столиця Туреччини Стамбул, друге – Московська область, третє – Київ. Також до списку потрапили інші українські міста: Харків (12 місце) та Дніпро (25).

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