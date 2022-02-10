На Одещині оголосили тендер на ремонт дороги місцевого значення Миколаївка-Вікторівка /M-05/ км 0+000-км 11+895. Вартість робіт оцінили в понад 446 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті електронних публічних закупівель Prozzorro.

За ці кошти мають укласти повністю нове покриття з цементобетонним пластом та нанести дорожню розмітку. Потенційний підрядник має залучити до виконання ремонту щонайменше 22 одиниці спецтехніки та 30 робітників.

Замовником робіт стала Служба автомобільних доріг в Одеській області. Згідно із тендерною документацією, знайти підрядника мають до 31 березня 2022 року. Сама ж розбудова дороги повинна бути виконана до 31 грудня 2023 року.

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