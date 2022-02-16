СБУ перевірить, чи має депутат Харківської облради подвійне громадянство

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про нібито подвійне громадянство свого заступника та депутата облради Богдана Мальованого.

До Харківської обласної ради надійшло депутатське звернення Ірини Фріз щодо спецперевірки Мальованого, йдеться у листі, який Єгрова-Луценко направила в СБУ.

"Зазначу, що Богдан Мальований на посаду заступника голови Харківської обласної ради був призначений наприкінці листопада минулого року. Спецперевірку він пройшов, даних про наявність російського паспорта не було. Впевнена, що найближчим часом компетентні органи нададуть вичерпну інформацію. У своїх подальших діях керуватимусь лише спираючись на факти", — написала у Facebook голова Харківської облради.

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