На Херсонщині за добу зафіксували 783 нові випадки захворювання на COVID-19

У Херсонській області 15 лютого виявили 783 нові випадки захворювання на COVID-19. Натомість одужали 410 людей.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше нових випадків діагностували у Херсонському районі - 577, ще 75 людей захворіли у Скадовському районі, 58 - у Генічеському, 44 - у Каховському та 29 - у Бериславському районі.

Усі захворілі мають задовільний стан. З них 749 людей перебувають на самоізоляції, 34 хворих госпіталізували.

За даними облдержадміністрації, від коронавірусу 15 лютого померли дев'ять жителів області.

З початку пандемії на Херсонщині вже зафіксували 100 911 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Що відомо:

За попередню добу, 14 лютого, в Херсонській області зафіксували 475 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 77 дітей та 13 медичних працівників.

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