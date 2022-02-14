У Херсоні можна пройти безкоштовний тест на COVID-19 – адреси пунктів тестування

Херсонські поліклініки, підпорядковані міській лікарні ім. Є.Карабелеша та лікарні ім.А. і О. Тропіних, забезпечені швидкими тестами для діагностики COVID-19.

Про це написано на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

Для того, щоб безкоштовно пройти тест на коронавірусну хворобу, пацієнту необхідно звернутися за направленням до свого сімейного лікаря.

У Херсоні зробити безкоштовний експрес-тест на COVID-19 можна за адресами:

Поліклініка № 1, проспект Ушакова, 21

Поліклініка № 2 та дитяча поліклініка №1, вулиця Тираспольська, 62

Поліклініка № 3, проспект 200-річчя Херсона, 25

Дитяча поліклініка № 2, вулиця Ціолковського, 52.

Що відомо:

За добу 13 лютого в Херсонській області зафіксували 721 випадок захворювання на COVID-19. Найбільше людей захворіли у Херсонському районі - 573 випадки.

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