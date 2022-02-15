COVID-19: на Херсонщині за добу діагностували 475 випадків захворювання

За добу, 14 лютого, в Херсонській області зафіксували 475 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 77 дітей та 13 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Нові випадки коронавірусу виявили у 327 людей з Херсонського району, 58 жителів зі Скадовського, 53 випадки з Бериславського, 35 - з Каховського та дві людини з Генічеського районів.

Стан хворих задовільний, 430 жителі області перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 45 людей.

Померли двоє людей, натомість одужали 253 жителі області.

Наразі в області 100 128 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу 13 лютого в Херсонській області зафіксували 721 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 73 дитини та 21 медичний працівник.

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