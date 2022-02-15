У Києві відбулася прем‘єра фільму Сенцова “Носоріг”

У Києві в Будинку кіно у вівторок, 15 лютого, відбулася прем‘єра фільму “Носоріг” режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Це перший фільм Сенцова, знятий після його звільнення з російського полону. Стрічку зняли у копродукції з Німеччиною та Польщею.

Фото: Ангеліна Карякіна, Суспільне

На прем‘єру прийшли, зокрема третій президент України Віктор Ющенко, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Фото: Ангеліна Карякіна, Суспільне

Також прем'єрний показ відвідали народні депутати Гео Лерос, Сергій Рахманін, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз, музикант Святослав Вакарчук, колишній очільник уряду Олексій Гончарук, ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун і ексміністр фінансів Олексій Данилюк.

Фото: Ангеліна Карякіна, Суспільне

З 17 лютого стрічка виходить у прокат у 130 кінотеатрах України, розповів раніше Олег Сенцов.

Що відомо

"Носоріг" є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

У стрічці розповідається історія чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.

У листопаді 2021 року фільм Сенцова отримав "Бронзового коня" – головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а виконавця головної ролі стрічки Сергія Філімонова визнано найкращим актором.

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