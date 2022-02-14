Перше судно класу Panamax змогло пройти через Південний обхідний маршрут. Про це повідомив директор порту ТІС Андрій Ставінцер.

За даними Ставінцера, балкер MV Melia з дедвейтом 76.225mt та осадкою 12,85 м прийшов із зернового термінала Neptune. Він стверджує, що "Держгідрографія" незабаром випустить офіційне повідомлення про те, що на маршруті підтвердили глибини понад 15 метрів і порти можуть працювати у штатному режимі.

"Зараз нам багато доводиться розмовляти зі своїми міжнародними партнерами та переконувати їх, що ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків", – додав підприємець.

Stavnitser Andrey/Facebook

Читайте також

Коридор для суден під час блокади: біля одеського узбережжя вимірюють глибину морського дна

"Тригер для застосування пекельних санкцій" — експерт про перекриття РФ українських портів

Блокада українських портів кораблями РФ. Експерти про причини та наслідки для Одещини

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області