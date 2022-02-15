"Шрами залишилися на тілі і на душі". Кропивничанин – про війну в Афганістані

Микола Любченко народився на Кіровоградщині. У 20 років потрапив в Афганістан. Про те, як сидіти у залізній кабіні зенітної установки в 40-градусну спеку, втрачати друзів і побратимів та жити після війни, розповів Суспільному.

Згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2004 року №180/2004 — 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Про те, як все починалося

Микола Любченко народився у селі Свердлове. У 2016 році село отримало назву Златопілля, воно стало частиною Кетрисанівської громади Кропивницького району Кіровоградської області. Закінчив вісім класів школи та вступив у Дніпропетровський технікум автоматики та телемеханіки. Каже, мріяв працювати із обчислювальною технікою. Молодого спеціаліста, після закінчення навчання, направили у столицю Таджикистану Душанбе, де він працював у центральному конструкторсько-технологічному відділі легкої промисловості. Тоді Миколі було 19.

Недовго попрацювавши, він вирішив відслужити строкову службу в армії: прийшов у військовий комісаріат та пройшов медкомісію. "Тоді ніхто не ховався. Я хотів, як чесна людина, відслужити ті два роки, які потрібно було. 10 листопада 1981 року мене призвали в армію".

Спершу хлопця відправили в навчальний центр у місто Отар, що у Казахстані. "Хоч я і закінчив технікум автоматики, мені сказали – будеш механіком водієм. Але я ніколи не їздив за кермом. Мені відповіли: навчишся".

Впродовж майже п'яти місяців Микола Любченко вчився водити на гірській місцевості зенітну самохідну установку, або "Шилку" – як її називали в армії. "В Афганістані вони її називали "шайтан арба", що українською звучить як "диявольський віз". Її дуже боялися".

Згадує, як важко було переносити місцевий клімат. "Там були дуже холодні зими: 20-30 градусів морозу. Поруч Алмати, гори. Звідти віють сильні вітри. А нам доводилось пішки іти до місця, де ми вчилися водити. І пішки звідти повертатися".

У березні 1982 року військове керівництво сказало солдатам, що всіх направлять в Афганістан. "Якщо направили туди, значить туди. Я не можу сказати, що було страшно. Я не знав, куди я потраплю. Ми не сприймали це серйозно, жартували із хлопцями з цього. Ніхто не плакав чи відмовлявся. Тільки один хлопець із танкового полку відмовився".

В Афганістані

28 квітня 1982 році о 10:00 літак, з Миколою Любченком та іншими солдатами на борту,приземлився у столиці Афганістану – місті Кабул. Там його направили в зенітну батарею захищати злітну смугу аеропорту. Чоловік згадує, що у перший місяць точилися найзапекліші сутички з афганцями.

Саме тоді він, каже, зрозумів, що таке війна. "Не можу словами передати відчуття, коли стріляєш в людей. Це страшно. Проте ми намагалися берегти життя. Якщо людина потрапляла під обстріл, вона була дуже необачна, або якось нерозумно чинила. Ми всі намагалися вести себе дружньо".

Як і в навчальному центрі, у Кабулі молодий солдат був водієм "шилки". І досі пам'ятає: як це, у 40-градусну спеку сидіти у залізній кабіні. Проте, каже, до клімату звикаєш, а до смертей своїх побратимів – ні. "Я бачив літаки, які відправляли із цинковими трунами. Це був відчай. Страшно було усвідомлювати, скільки хлопців наших померли. Одного разу мені довелося витягувати одного бійця, і на руках він у мене загинув. Мені важко згадувати це".

Одного разу Микола Любченко мало не потрапив у полон. Він разом із іншими солдатами поїхав забрати дерев'яні дошки, щоб було чим укріпити штаб. Коли машину повністю завантажили, солдати поїхали відвозити першу партію, а Микола залишився їх чекати на місці. "Хвилин через 15 бачу, як виходять афганці із автоматами. А у мене із собою не було зброї: ми приїхали тільки за деревиною. Вони йшли на мене, я зберігав спокій. Взяв пару дощечок, щоб захиститися. І коли між нами залишилося п'ять метрів, повернулися мої хлопці".

В Афганістані Микола Любченко був рік та вісім місяців. За цей час у боях безліч разів отримував порання, а в одній із сутичок отримав контузію, яка вплинула на здоров'я та самопочуття. Проте тоді, каже, значення цьому не надали. "Я не розумів, де перебуваю. Але мене хлопці заспокоїли. Сказали: живий, руки цілі, ноги цілі. Не було необхідності кудись їхати і лікуватися".

31 грудня 1983 року чоловік закінчив службу та на військово-транспортному літаку повернувся в Україну. Згадує, постійно було відчуття, що не долетить.

"Ми наче не від світу цього"

Коли Микола Любченко повернувся в Україну, каже, був радий, що живий. Раділи батьки, рідні та друзі. Колишній військовий влаштувався на роботу, але оговтатися від пережитого – не міг. "Я постійно відчував, наче я досі в Афганістані, біля своєї воєнної техніки, зі своєю зброєю. Часто прокидався вночі, ходив по кімнаті. Я знову і знову був у боях, повертався до своєї машини. Мені наче знову потрібно було зайняти бойову позицію. Я це відчуваю інколи й зараз".

Мама Миколи порадила синові пройти лікування в обласному госпіталі для ветеранів війни у Кропивницькому. Каже, це допомогло, але не повністю. "Мені давали вітаміни та заспокійливі, я трохи заспокоївся і краще себе почував. Але ті події не стерти з пам'яті. У госпіталі я розмовляв з хлопцями, які теж були в Афганістані. Вони говорили, що також це відчувають і не можуть спокійно жити. Ми наче не від світу цього. І багато хто не міг зрозуміти, чому ми так себе поводимо".

Контузія, яку отримав ветеран у боях, далася взнаки. Каже, з віком частіше почали турбувати сильні головні болі. Шість років тому повторно звернувся в обласний госпіталь. "Там чітко визначили, що у мене інвалідність другої групи".

Нині Микола Любченко на пенсії. Оскільки раніше працював юристом, інколи дає безкоштовні юридичні консультації, зокрема ветеранам війни на Сході, з якими познайомився у госпіталі. "Щороку 15 лютого мені дуже тяжко. Важко згадувати, важко відчувати. Ці шрами залишилися на тілі і на душі".

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