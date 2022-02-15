Робили непрямий масаж серця на манекені, вчилися накладати джгут при кровотечі та вивчали основи домедичної допомоги. 15 лютого в школі №19 у Чернігові пройшли заняття з першої медичної допомоги для освітян.

Начальник управління освіти Василь Білогура розповів Суспільному, що заняття проводять автори проєкту Бюджету участі, який переміг у 2020 році. За минулий рік вони провели близько 20 занять для школярів. Нині ж вирішили проводити такі заняття і для охочих освітян.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ігор Білецький слідкує за виконанням масажу серця

"З літа минулого року навчаємо домедичній допомозі та базовій підтримці життя. Зупинка кровотечі, удавлення, потопання, невідкладні стани, серцево-легенева реанімація, стабільно-бокове положення. Курс має бути більшим, але з умовами такими, які у нас складаються, то за дві години ми можемо і розказати, і показати, і ще й трошки потренуватися", — сказав тренер домедичної допомоги Ігор Білецький.

Робити непрямий масаж серця на манекені практикувалася співробітниця дитячого садка Світлана Кислюк. Раніше вона не брала участі у подібних заходах.

"Найголовніше, мені здається, не панікувати. Правда? І все виконувати правильно, без паніки. Не була раніше, але зараз дуже важливо, і в школи потрібно, і в садочки проходити, тим паче такий у нас зараз стан", — зазначила пані Кислюк.

ФОТО: Суспільне Чернігів Освітяни на занятті з домедичної допомоги

Окрім непрямого масажу серця вчителів навчали накладати джгут при кровотечі на прикладі армійського турнікета та джгута Есмарха. Робив це інший тренер домедичної допомоги Ігор Тоцький.

"Відступаємо 20-25 сантиметрів, максимально розтягуємо і перші два тури вони є найголовніші, знову ж таки максимально високо, розтягуємо і починаємо намотувати, робимо перехрест і починаємо далі накладати", — розповів пан Тоцький.

Кожен наступний тур має хоча б на половину перекривати попередній, бо у разі защемлення шкіра відмирає, додав тренер.

Протягом січня та лютого таких подібних занять було чотири, на яких домедичній допомозі навчали близько 80 освітян. За словами Василя Білогури, наступні заняття плануються на 22 чи 23 лютого.

Детальніше у відео:

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