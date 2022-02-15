14 лютого на гарячу лінію центрального апарату Служби безпеки України надійшла інформація з Інстаграм-аккаунту. Надіслали аудіофайл із закликом терміново покинути Чернігів. Про це під час сесії облради сказав начальник управління СБУ в області Євген Нетужилов.

"Аудіофайл стосується отриманої інформації нібито від знайомих чи з Вірменії, чи від друзів Володимира Путіна про те, що потрібно з Чернігова виїжджати, є десять годин, і буде небезпека".

З його слів, під час перевірки встановили, що аудіофайл розповсюджував одноденний бот.

"Він потім з’явився і в Телеграм-каналах, і інших. Тобто, я це привожу для того, щоб ви розуміли, в які способи використовується інформація проти нас".

Євген Нетужилов закликає не піддаватися провокаціям.

"Відкритого протистояння немає, а є гібридне: створити якусь провокацію. Наприклад, вчора ОП був обстріляний з рогатки, ще в якомусь місті теж стріляли з рогатки. Отакі прояви можуть призвести до дестабілізації ситуації".

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