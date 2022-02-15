У селі Преображенному, що на Луганщині, започаткували акцію зі збору художньої літератури та смаколиків для українських військових. Їх мають передати до військової частини неподалік Сватового. Партію літератури привезли представники однієї із громадських організацій.

Керівниця гуртків Преображенського сільського будинку культури Людмила Столяревська розповіла Суспільному, що всі зібрані під час акції книжки та солодощі працівниці будинку культури прикрашають "валентинками" із побажаннями. Започаткували її культпрацівники 14-го лютого до Всесвітнього Дня дарування книг.

Волонтери підготували смаколики та книги для військових, фото: Суспільне Донбас Волонтери підготували смаколики та книги для військових, фото: Суспільне Донбас

"Триває другий день, але люди відгукнулися активно: учасники наших клубних формувань, наших колективів і ми – культпрацівники і працівники сільської ради. То вже на сьогодні у нас є 18 книг, 5 баночок з варенням і з консервацією", — додала Людмила Столяревська.

За словами директорки Преображенського сільського будинку культури Наталії Наугольної, таку акцію для військових у селі Преображенному Нижньо-Дуванської громади проводять другий рік поспіль.

"Ми збираємо художню літературу для них і смаколики, консервацію. В тому році ми зібрали десь 25 книжок і консервації", — додала Наталія Наугольна.

Після закінчення акції через сватівських волонтерів передадуть все зібране армійцям до однієї із військових частин.

Що відомо

Триватиме акція зі збору художньої літератури для українських військових до 18 лютого.

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