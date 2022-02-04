Рівненська міська рада 4 лютого виділила приміщення, де базуватиметься регіональне управління територіальної оборони Західного регіону. Йому депутати одноголосно відвели будівлю колишнього садочка на вулиці Дубенській, де до 2018 року був притулок для бездомних.

Приміщення призначене для командування військовими частинами восьми областей, повідомив на сесії т.в.о. начальника Регіонального управління територіальної оборони Західного регіону Євген Клімов. Зараз воно тимчасово розміщене на території військового містечка у Рівному.

"Оглянувши всі місця, які мені запропонували, я бачу один вихід – дитсадочок на Дубенській, де я можу сам себе захищати, охороняти. Тому я звертаюсь до вас про виділення мені дитсадочка – не передачу Міністерству оборони, а про тимчасову оренду. І це потребує питання вирішення зараз, не пізніше. У мене пріоритети — розібратися з місцем розташування, потім зі зброєю й боєприпасами для особового складу. Тому що, як відбудеться вторгнення, то мені першому ставати на нашій землі й в Рівненській області до захисту держкордону зі своїми підрозділами", – аргументував Євген Клімов.

Фото: Суспільне Рівне Євген Коімов

У переддень сесії він з представниками депутатських фракцій міськради побував у іншому приміщенні, яке місто готове було передати військовим – на вул. Соборній, 269. Але воно, за словами Євгена Клімова та депутатки Галини Кульчинської – непридатне, там затоплені підвали.

Приміщення на вул. Дубенській, де до 2018 року був притулок для безхатьків, теж потребує ремонту. Аби повністю розгорнути там регіональне теруправління, потрібно п'ять місяців, уточнив Євген Клімов.

"У мене питання – стан приміщення на сьогодні. Там немає зовсім комунікацій. Час на виконання оцього капітального ремонту, яка вартість ремонту і хто має заплатити за цей ремонт? Ми розуміємо, що це регіональне управління по Західній Україні й під собою має вісім областей – це питання відносно пропорційного вкладання в цей ремонт, який треба робити не на вчора, а на позавчора. Питання, як це зробити швидко, щоб військові туди в'їхали", – зазначила депутатка Людмила Туровська.

Фото: Суспільне Рівне

Депутат Рівнеради Павло Алексєвич запропонував виділити військовим обидва приміщення, аби ті могли працювати в одному, поки ремонтують інше. Євген Клімов зауважив – щоб заїхати у промкомбінат на Соборній, йому теж потрібен час, в тому числі для перенесення комунікацій.

Після перерви й допрацювання профільною комісією депутатам запропонували підтримати проєкт рішення уже з доповненням

"Таке доповнення: після переведення цього приміщення здійснити передачу нежитлового приміщення по вул. Дубенській, 71А в оренду для розміщення квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне відповідно до чинного законодавства. Ми уточнили юридичну особу і зразу цій юрособі передаємо", – сказав голова бюджетної комісії Петро Алексєвич.

Термін оренди, на який передадуть приміщення для тероборони, уже вкажуть у заяві квартирно-експлуатаційного відділу. 29 депутатів Рівнеради підтримали проєкт рішення одноголосно.

Що відомо

Під час наради у Рівненській ОДА на початку лютого військові озвучили, що бригади тероборони на Рівненщині сформовані на 73%.

У грудні на Рівненщині почали набирати бійців-контрактників для бригади територіальної оборони. Йдеться про окремий рід військ, основною функцією якого буде охорона та оборона території області та Рівного.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

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