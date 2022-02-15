10 мільйонів гривень на тероборону з обласного бюджету: на що підуть гроші

Десять мільйонів гривень для сил тероборони виділили на позачерговій сесії Чернігівської обласної ради. Рішення прийняли одноголосно, за проголосували 47 присутніх депутатів.

За словами голови облдержадміністрації В’ячеслава Чауса, на сьогодні рівень розгортання підрозділів на Чернігівщині вище нормативного. Позачергову сесію скликали, щоб пришвидшити процес їх розгортання.

«Це дозволить розширити якомога швидше територіальну оборону і в т.ч. знизити паніку, яка є серед населення. Це точно не пов'язано із загрозою нападу. Я бачу такі ризики, але для себе особисто я розцінюю їх мінімальними».

Зі слів керівника обласного департаменту цивільного захисту Сергія Болдирева, десять мільйонів потрібні для ремонтів приміщень та забезпечення підрозділів усім необхідним, зокрема засобами зв’язку, оргтехнікою, меблями, а також на проведення навчань.

Гроші розподілять між шістьма батальйонами територіальної оборони, штабом бригади, а також міжрегіональним управлінням Сил тероборони «Північ», який координуватиме роботу підрозділів у шести північних областях та у столиці. Він розташований в Чернігові.

«Там має бути таємна частина, приміщення обладнане таким чином, щоб там можна було працювати технічними засобами, які захищені, щоб розробляти таємні документи. Всі ці підрозділи будуть зберігати зброю у достатньо великій кількості. Тому мають бути кімнати. Обладнані відповідним чином за статутом ЗСУ», — сказав Болдирев.

Зі слів голови облради Олени Дмитренко, суму допомоги формували відповідно до потреб, озвучених командування Сил тероборони. Гроші — не з резервного фонду, нині в облраді шукатимуть, з якої статті видатків можна їх перерозподілити.

Депутати облради запропонували провести ряд додаткових заходів, зокрема, укласти домовленості із перевізниками на випадок евакуації, консолідувати сили громадських організаторів та закликати бізнес не залишати область.

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