COVID-19: на Одещині за добу виявили 3 315 нових випадків

За минулу добу 14 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 315 людей. 319 хворих одужали, 12 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 584). Далі йде Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (2 446).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 308 595 громадян,
- одужали 236 071 людини,
- померли 5 810 хворих,
- наразі хворіють 66 714 мешканців області.
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