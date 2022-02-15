COVID-19: на Одещині за добу виявили 3 315 нових випадків

За минулу добу 14 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 315 людей. 319 хворих одужали, 12 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 584). Далі йде Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (2 446).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 308 595 громадян,

одужали 236 071 людини,

померли 5 810 хворих,

наразі хворіють 66 714 мешканців області.

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