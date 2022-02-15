У Почаєві на Тернопільщині пікетували будинок священика

У Почаєві члени обласної громадської організації "Правий сектор" пікетували будинок священика Української православної церкви московського патріархату Олександра Марценюка. Про це Суспільному розповів керівник організації Назар Сарабун.

"Це попереджувальна акція, оскільки є інформація, що священник скликає людей до Києва на молебень за мир з Росією", – сказав Назар Сарабун.

Участь у заході взяли 15 осіб. Вони повісили на ворота вінок з написом "Агентам ФСБ у рясі".

Ворота до будинку священика на замку, поспілкуватись із ним нашим кореспондентам не вдалось. Також ми телефонували у Київську міськраду, щоб з’ясувати, чи погоджували на завтра прихожани Української православної церкви московського патріархату молебень, або ж акцію у Маріїнському парку. Нам відповіли, що потрібно надіслати інформаційний запит. Ми це зробили. Відповідь чекаємо.

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