В Одесі жінка загинула під потягом. Вона залишила передсмертну записку

15 лютого в Одесі 54-річна жінка загинула під колесами електропотягу. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, подія сталася близько 9:00 біля залізничної станції "Слобідська". Машиніст, який керував електропотягом, розповів, що жінка раптово вийшла на колію. Водій загальмував, але через коротку відстань транспорт не зміг зупинитися та збив містянку.

Жінка загинула до прибуття медиків. Після огляду її будинку, у приміщеннях знайшли передсмертну записку. Слідчі зазначили, що наразі подію розслідують як самогубство.

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