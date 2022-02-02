"Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" у Львові увійшов до пілотного проєкту МОЗ з пересадки кісткового мозку. Там трансплантації мозку для пацієнтів будуть безоплатними.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 2 лютого. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Перелік з шістьох медзакладів-учасників пілоту, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома...Розширення кола учасників пілотного проєкту сприятиме збільшенню кількості трансплантацій кісткового мозку в Україні", — повідомили у МОЗ.

Як повідомили на Facebook-сторінці "Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру", перші операції у лікарні зможуть провести вже навесні 2022 року. Вартість операції оплачуватиме держава.

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