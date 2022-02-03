На Одещині автомобіль зіткнувся із потягом. Водій загинув на місці

3 лютого приблизно о першій ночі на залізничному переїзді Одеса – Ізмаїл сталася аварія. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

За даними слідства, 24-річний водій Opel перевищив швидкість, збив шлагбаум та зіткнувся із вантажним потягом, який рухався через переїзд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Подію кваліфікували за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що рух в напрямку Одеса — Ізмаїл відновлено.

Національна поліція в Одеській області

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