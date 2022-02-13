У передмісті Одеси під колесами вантажівки загинула 74-річна жінка

13 лютого у Сухому Лимані під Одесою вантажівка збила 74-річну жінку. Від отриманих травм вона померла. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, аварія сталася близько 14:00 на вулиці Молодіжній. 48-річний водій Mercedes-Benz Actros не помітив та збив жінку, яка перетинала дорогу. Від отриманих травм пенсіонерка загинула до прибуття медиків.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські перевірили у водія вміст алкоголю в крові. Далекобійник був тверезим. Наразі чоловіка підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років за ґратами.

ГУ Нацполіції в Одеській області Вантажівка, яка збила 74-річну жінку у Сухому Лимані

Читайте також

В Одесі автівка в'їхала у маршрутку: є травмовані

В Одесі водій намагався проїхати на червоне світло. У лікарні опинилися четверо людей

В Одесі пасажирка маршрутки відсудила у водія 200 тис. після травмування у ДТП

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області