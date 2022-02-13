У передмісті Одеси під колесами вантажівки загинула 74-річна жінка

13 лютого у Сухому Лимані під Одесою вантажівка збила 74-річну жінку. Від отриманих травм вона померла. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
За даними слідства, аварія сталася близько 14:00 на вулиці Молодіжній. 48-річний водій Mercedes-Benz Actros не помітив та збив жінку, яка перетинала дорогу. Від отриманих травм пенсіонерка загинула до прибуття медиків.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські перевірили у водія вміст алкоголю в крові. Далекобійник був тверезим. Наразі чоловіка підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Кримінального кодексу України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років за ґратами.
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