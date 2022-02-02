На трасі Одеса-Кучурган 1 лютого зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок інциденту загинула подружня пара. Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області

За даними слідства, невідомий водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автівкою Skoda під кермуванням 46–річного жителя Овідіополя. Він та його 42–річна дружина загинули на місці аварії. Другий водій зник з місця події.

Працівники поліції повідомили, що шукають очевидців події та водіїв з відеореєстраторами, які вчора вдень їхали автодорогою М-16.

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