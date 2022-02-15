На Львівщині викрили схему з масової підробки міжнародних сертифікатів про вакцинацію. Щомісяця підозрювані виготовляли до 100 підробок. Нелегальний бізнес функціонував більш ніж півроку. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ в Львівській області.

Як встановили слідчі СБУ, злочинну схему організував львівський підприємець. Він разом із спільниками виготовляв на продаж фейкові міжнародні сертифікати про вакцинацію. Підозрювані шукали клієнтів серед знайомих, через оголошення в соцмережах та через підприємців, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

Підробка коштувала від 1 до 2 тисяч гривень. Сума залежала від кількості придбаних сертифікатів. Зокрема, були знижки для тих клієнтів, які купували підроблені документи гуртом. Схема існувала більше ніж півроку. Щомісяця підозрювані виготовляли до 100 підробок.

СБУ у Львівській області Підроблений сертифікат

Під час обшуків на роботі, в автівках та в помешканнях підозрюваних працівники СБУ знайшли та вилучили готові сертифікати із печатками лікарів та медичних установ, техніку та записи.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини справи. Максимальне покарання, передбачене за підробку документів — обмеження волі на строк до двох років.

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