"За збереження суверенітету України": в Одесі відбудеться патріотична хода

До Дня єднання, 16 лютого, Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді організує ходу, до якої пропонують долучитися всім охочим. Про це Суспільному повідомила директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання дітей та молоді Наталія Михайленко.

Ході під назвою "За збереження суверенітету України" має початися о 14:00 біля готелю "Пасаж". Звідти учасники заходу, тримаючи в руках державні прапори, підуть до пам'ятника Дюку де Рішельє. За планом, захід триватиме приблизно годину. Як пояснює Наталія Михайленко, організовують ходу відповідно до указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

"Наша мета – не лише виконати указ Президента, а й елементарно затвердити громадянську позицію: показати, що ми єдині, показати, що Україна соборна, підтримати один одного в складний для нас час. Крім того, ми плануємо також підтримати подібний марш на вихідних. Тому ми призиваємо якомога більше людей долучатися до нас, тим більше, що ми вже запросили представників освітніх закладів міста", – розповіла Суспільному Наталія Михайленко.

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