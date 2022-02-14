"Бомбануть так бомбануть". Яка ситуація на кордоні Одещини та Придністров'я

На кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою живуть мешканці села Кучурган, що на Одещині. Деякі з них регулярно відвідують сусідню державу та не вірять у напад Росії. Кореспонденти Суспільного побували в прикордонному селі та дізналися у місцевих мешканців та жителів Придністров'я, чи бачили вони військову техніку на кордоні та чи бояться вторгнення.

Житель невизнаної республіки Придністров’я Віталій Дідик розповів, що кожного тижня перетинає кордон України та приїжджає у село Кучурган, що на Одещині. По телебаченню чув новини про можливий напад, проте військової техніки на прикордонних територіях не бачив.

"У нас люди бояться так само, у нас люди насторожені з тим всім, що твориться в Україні й тут. Немає ніякої загрози, що з цієї сторони, зі сторони Придністров’я. Просто людей між собою стикають, накручують людей. Я вже там живу 20 років, немає того всього, що розповідають", – зазначив чоловік.

Суспільне Одеса Віталій Дідик

Мешканець села Дмитро Грінчак запевнив, що готовий воювати за Україну, якщо Росія нападе.

"Якщо, наприклад, насправді саме все тут почнеться – то це очевидно, перший призов – я піду до армії. Я думаю, кожен чоловік, що себе поважає, буде так робити. Я дуже сумніваюсь в цих новинах. Скоріш за все нічого не відбудеться. Ці сутички на кордоні – це маячня. Вони відбуваються насправді, але вони не підберуться так далеко".

Суспільне Одеса Дмитро Грінчак

За 200 метрів від центру села розташований контрольно-пропускний пункт. Місцевий житель Олександр розповів, що їздить до Придністров'я раз на 10 днів, аби купити продукти, бо ціни там нижчі. Він не вірить, що російські війська можуть зайти до України через цей кордон:

"Спокійно. Хто тут полізе нас бити? Я вважаю, що ні, цього не буде. До чого ми готові? Ну прийдуть, бомбануть так бомбануть".

Суспільне Одеса Олександр

Суспільне Одеса

Щотижня до Придністров’я їздить і мешканець села Кучурган Ігор Полонейчик. Розповів, як реагує на новини про скупчення військ Росії біля кордонів України:

"Немає так зі сторони Придністров'я якихось покликів. Я не чую і не бачу. А де у нас тут Росія? До Росії далеко. Молдова ближче. Україна і Молдова. Оскільки ми тут живемо і тут родичі є, тому ми ходимо без проблем і там не бачу я ніякої загрози".

Суспльне Одеса Ігор Полонейчик

Суспільне Одеса

Ситуація в невизнаному Придністров’ї контрольована, а чисельність російських військ, що перебувають там, незначна, розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко:

"Там важкої бронетехніки й артилерії у них немає, але крім них існують проксі-війська, так звані незаконні військові формування так званої Придністровської Молдавської Республіки. Це чотири бригади. Щоб їх мобілізувати, розгорнути, потрібно провести мобілізаційні заходи, а давайте відверто, так чи інакше за ситуацією в Придністров'ї спостерігають і провести непомічено мобілізаційні заходи досить важко.

Суспільне Одеса Артем Филипенко

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